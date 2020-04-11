محافظ بغداد يعلن قرب افتتاح مستشفى جديد على مقربة لابن الخطيب

2020/04/11 | 17:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، عن قرب افتتاح مستشفى جديد ملاصق لمستشفى ابن الخطيب.وقال العطا بحسب بيان للمحافظة تلقت العهد نيوز نسخة مه، إن “المستشفى الجديد سيكون ملحق لابن الخطيب لتكون ساندة في عزل وعلاج ورعاية المصابين بفيروس (كورونا)”، مشيرا إلى ان “الإعمال في أسبوعها الثالث وشارفت على […]

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