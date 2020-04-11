الحلبوسي وصالح يؤكدان على ضرورة وضع برنامج حكومي يلبي متطلبات المرحلة

2020/04/11 | 18:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة وضع برنامج حكومي يلبي متطلبات المرحلة.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي وتلقته ( المستقلة)… اليوم السبت ان “رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، في مقر إقامتة بالفلوجة رئيس الجمهورية برهم صالح “.وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وملف تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على ضرورة […]

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