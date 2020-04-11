صحة كربلاء تعلن سلامة 24 شخصا مشتبه باصابتهم بكورونا

2020/04/11 | 18:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم السبت، عن سلامة 24 شخصا مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "خرجت اليوم وجبة جديدة من العوائل التي كانت في الحجر الصحي بلغ تعدادها 24 شخصاً، بعد انتهاء فترة استضافتهم والتأكد من سلامتهم، وخلَوهم من الإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت انه "لم تظهر عليهِم أية أعراض مرضية جانبية، حيث تلَقوا طيلة إيوائهم في مدينة الزائرين، الرعاية الطبية والصحية والخدمية".

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