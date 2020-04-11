2020/04/11 | 18:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، استمرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال دي بلاسيو، في كلمة اليوم السبت، "الإبقاء على إغلاق المدارس في ولاية نيويورك حتى نهاية العام الدراسي بسبب تفشي الفيروس".

وأضاف "الخطر جلل إذا ما تم إعادة فتح المدارس..



ونأمل أن تتحسن الأمور إلى شهر سبتمبر موعد افتتاح المدارس"، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، إذ سجلت أكثر من 500 ألف حالة إصابة، كما سجلت أكثر من 18 ألف و700 حالة وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمدة ولاية نيويورك الأميركية يعلن تمديد إغلاق المدارس إلى نهاية العام الدراسي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمدة ولاية نيويورك الأميركية يعلن تمديد إغلاق المدارس إلى نهاية العام الدراسي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).