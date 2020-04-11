رئيسا الجمهورية والبرلمان يبحثان ملف تشكيل الحكومة الجديدة

2020/04/11 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مقر إقامته بمدينة الفلوجة رئيس الجمهورية برهم صالح.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وملف تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الخطوات الإصلاحية، وأن تضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي متطلبات المرحلة.

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