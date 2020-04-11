الكاظمي يناقش تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مع د.فؤاد حسين

2020/04/11 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي مع وزير المالية فؤاد حسين، تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال وزير المالية في تغريدة عبر حسابه بتويتر التقيت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وفي جلسة أخوية وصريحة ناقشنا خطوات تشكيل حكومته والتحديات التي يواجهها البلد، واضاف أعربنا للكاظمي عن امنياتنا له بالنجاح في مهمته وتقديم كابينته الوزارية باسرع وقت ممكن.

التقيت اليوم السبت ٢٠٢٠/٤/١١، السيد رئيس الوزراء المكلف الاخ مصطفى الكاظمي، وفي جلسة أخوية وصريحة ناقشنا خطوات تشكيل حكومته والتحديات التي يواجهها البلد.



وأعربنا للأخ الكاظمي امنياتنا له بالنجاح في مهمته وتقديم كابينته الوزارية باسرع وقت ممكن.@IraqiGovt @MAKadhimi

— Fuad Hussein (@Fuad_Hussein1) April 11, 2020

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