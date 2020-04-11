بريطانيا تسجل 917 وفاة بفيروس كورونا

2020/04/11 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، أنها سجلت 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 9875.

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