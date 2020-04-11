بغداد وأربيل تحققان بقضية الاغتصاب

2020/04/11 | 18:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف ريبر احمد وزير داخلية اقليم كوردستان، يوم السبت، عن تشكيل لجنة مشتركة مع بغداد للتحقيق في اغتصاب امرأة كوردية معاقة عقلياً، مشدداً على تقديم الجناة للعدالة ومعاقبتهم بما يتلاءم مع الجريمة البشعة.

وقال الوزير في تغريدة باللغة الانكليزية تابعتها شفق نيوز، انه "بعد ظهور شريط فيديو مروع لامرأة كوردية معاقة عقليا، شكلنا لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية الاتحادية للتحقيق في هذه الجريمة البشعة".

واردف "يجب تقديم الجناة إلى العدالة"، مشدداً بالقول، "لن يفلت من العقاب من شارك في هذا الانتهاك ضد الإنسان".

من جانبه، دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ارشد الصالحي في بيان، الى "أهمية ممارسة الحكومة دورها بحماية ذوي الاحتياجات الخاصه وعدم تركهم عرضة للاستغلال من قبل ضعاف النفوس".

وطالب الصالحي، بـ"ضرورة تعديل القانون ليتسنى لهذه العوائل المحتاجة ايجاد سكن وراتب مناسب يساعدهم على المعيشة وينقذهم من الاستغلال".

وأشار إلى أن "لجنة حقوق الانسان النيابية تؤكد في كل مناسبة على اهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم من قبل الحكومة، فضلا عن محاسبة كل من يعتدي عليهم، خاصة بعد حادثة الاعتداء على عائلة من ذوي الإحتياجات الخاصة في محافظة كركوك ونشرها في صفحات التواصل الاجتماعي".

وجري تداول مقطع مصور لشرطي يقوم باغتصاب امرأة كوردية معاقة عقلياً فيما يقوم عنصر يعتقد أنه من الحشد الشعبي بتصوير الواقعة على حاجز أمني في ناحية بردي بمحافظة كركوك.

وأثارت الواقعة استياء وغضباً واسعين في إقليم كوردستان.

وطالب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الجمعة ١٠ نيسان السلطات الاتحادية وإقليم كوردستان بفتح تحقيق في القضية.

كما وجه وزير الداخلية العراقي بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة الاغتصاب، وأمر بإنجاز أعمالها خلال (72) ساعة.

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