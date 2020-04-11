صالح: العراق يفقد فن العمارة برحيل الجادرجي

2020/04/11 | 18:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنعى رئيس الجمهورية برهم صالح ، اليوم السبت ، رحيل المهندس المعماري رفعت الجادرجي.وغرّد صالح على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "بوفاة رفعت الچادرجي يفقد فن العمارة في العراق والعالم رئته الحديثة التي تنفست حداثةً وجمالاً".وأضاف "لقد مارس الچادرچي العمارة بوصفها وظيفة إنسانية وجمالية، ووهبها كل حياته، عاملاً ومنظّراً، تاركاً الكثير لإرث هذه البلاد علماً ومبانيَ، لروحه الرحمة ولأسرته ومحبيه الصبر".

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