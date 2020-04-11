الصحة تباشر بمهاجمة كورونا في بؤر انتشاره

2020/04/11 | 18:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد مدير عام مدينة الطب في بغداد، حسن التميمي، اليوم السبت، أن وزارة الصحة كلفت مدينة الطب بعملية الرصد الوبائي الاستباقي.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "وزارة الصحة بدأت تهاجم فيروس كورونا وكلفت مدينة الطب بعملية الرصد الوبائي الاستباقي".وبين أن "الفرق الصحية بدأت بالمناطق التي ظهرت فيها بعض الإصابات، وهذا الأمر سيسهم بشكل كبير بتنظيم قاعدة بيانات لدى وزارة الصحة لمعرفة الإصابات الحقيقية الموجودة".وأضاف أن "مختبرات مدينة الطب أجرت إلى الآن بحدود 2800 فحص وبائي".وبين أن "هناك فرق صحية في الرصافة والكرخ وجميع المحافظات، تتسلم يومياً بحدود 500 إلى 600 مسحة لفحصها مختبرياً للتأكد من إصابتها أو سلامتها من كورونا".وأشار التميمي إلى أن "الصين أرسلت أجهزة ومعدات تشخيصية إلى مركز الشفاء في مدينة الطب تضم جهازاً حلزونياً وأجهزة مفراس وأجهزة تنفس صناعي وعدداً وقائية، إضافة إلى المختبر المتكامل الذي تم نصبه سابقاً".ودعا الى "دعم القطاع الصحي من خلال إعادة النظر في واقع الموازنات المخصصة لوزارة الصحة وإنجاز المستشفيات المتلكئة في المحافظات".وأكد ان "العراق اليوم لا يعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات، لكنه يحتاج إلى الأجهزة".وأكد التميمي أن "هناك تعاوناً مع الجانب الصيني للاستفادة من تجربتهم في التعامل مع هذا الفيروس".وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في وقت سابق، وصول الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية إلى العراق، فيما أشارت إلى أن هذه المساعدات ستزيد من القدرة العلاجية والتشخيصية لفيروس كورونا.

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