شرطة محافظة نينوى العراقية تنفي رفع حظر التجول

2020/04/11 | 18:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة نينوى، السبت، ما تردد من انباء حول رفع حظر التجوال، مؤكدة على محاسبة المخالفين وفق القانون....

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