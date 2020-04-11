العراق يطلق استمارة منحة المتضررين من كورونا والحظر

2020/04/11 | 18:12 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق رابط منحة المتضررين من حظر التجوال في العراق

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