2020/04/11 | 18:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الانسان النيابية تدعو الحكومة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 18:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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