2020/04/11 | 18:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن تحديد موعد إعادة فتح البلاد سيكون “أكبر قرار اتخذته على الإطلاق”، محذرا من أنه لن يفعل ذلك حتى تكون الولايات المتحدة آمنة تماما، على الرغم من الدراسات التي تدل على أن انتشار الوباء قد يتباطأ قريبا.قال ترامب: “سأضطر إلى اتخاذ قرار، وآمل فقط أن يكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتحدث عن “أكبر قرار” سيتخذه على الإطلاق!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتحدث عن “أكبر قرار” سيتخذه على الإطلاق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).