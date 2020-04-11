صحة كربلاء: مغادرة وجبة جديدة من الملامسين لمصابي كورونا الحجر الصحي

2020/04/11 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عن مغادرة وجبة جديدة من المُلامسين لمُصابي فيروس كُورونا من الحجر الصحي.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “وجبة جديدة من العوائل التي كانت في الإستضافة الطبية ( الحجر الصحي ) ، يبلغ تعدادها ( 24 ) شخصاً خرجوا اليوم، […]

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