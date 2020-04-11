2020/04/11 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن أعضاء مجلس إدارة برشلونة، ولاءهم للرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، عقب سلسلة من الأفعال المثيرة للجدل.وكان 6 أعضاء من إدارة برشلونة قد استقالوا، الخميس الماضي، اعتراضًا على سياسة بارتوميو.وصرح إميلي روسود، نائب الرئيس المستقبل: “شخص ما وضع يده في خزينة النادي، حيث تم دفع مليون يورو لشركة (I3 Ventures) مقابل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة برشلونة تخضع لبارتوميو في اجتماع غير رسمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة برشلونة تخضع لبارتوميو في اجتماع غير رسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).