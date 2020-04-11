2020/04/11 | 18:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة تدعو المتشافَين من كورونا الى التبرع بالدم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 18:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة تدعو المتشافَين من كورونا الى التبرع بالدم) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة تدعو المتشافَين من كورونا الى التبرع بالدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).