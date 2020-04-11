الكاظمي ووزير المالية يبحثان مراحل تشكيل الحكومة والتحديات التي تواجهها البلد

2020/04/11 | 18:20 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي ووزير المالية فؤاد حسين مراحل تشكيل الحكومة والتحديات التي تواجهها البلد.

وقال حسين في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "التقيت اليوم السبت، مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء المكلف، وفي جلسة أخوية وصريحة تم مناقشة مراحل تشكيل الحكومة والتحديات التي تواجهها البلد".

واعرب حسين عن "تمنياته بالنجاح للكاظمي في مهمته وبأسرع وقت ممكن".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، في 9 نيسان 2020، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي.

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