2020/04/11 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلية الازمة في نينوى تتراجع عن قرارها السابق برفع حظر التجوال الشامل وجعله جزئياً فقط

يتبع ...................





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ نينوى يتراجع عن قراره السابق برفع حظر التجوال الشامل وجعله جزئياً فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ نينوى يتراجع عن قراره السابق برفع حظر التجوال الشامل وجعله جزئياً فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).