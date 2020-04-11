اسايش السليمانية تنفي صلتها بمعارض ايراني وترد على اتهامها بتسليمه لطهران

2020/04/11 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

نفت مديرية قوات اسايش محافظة السليمانية ، السبت (11 نيسان 2020)، أي صلة لها بالمعارض الإيراني...





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