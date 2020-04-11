العراق يبدأ تجربة غير مسبوقة لعلاج كورونا ومختصون يتحدثون عن نجاح ملفت

2020/04/11 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

باشر المختصون في وزارة الصحة العراقية، باعتماد تجربة جديدة غير مسبوقة في البلاد، لعلاج فيروس كورونا، تم اعتمادها بعدد قليل من الدول، تقوم على نقل بلازما شخص تعافى من الفيروس، الذي يضم أجساما مضادة للفيروس، إلى مرضى يعانون من الفيروس في محاولة لتزويدهم بهذه المناعة.

وقال عماد بليبل اختصاص الصحة العامة في مقابلة متلفزة: "أجرينا في العراق عمليات فصل بلازما النقاهة، عبر اخذ الاجسام المضادة المتعرفة على الفيروس لدى مرضى متعافين من كورنا، وإدخالها لمرضى ممن لديهم اعراض شديدة والنتائج ملفتة وجيدة جدا".

واشار الى أن "التقنية جديدة قليلة الاستخدام في العالم وتم تجربتها في العراق ونجحت ونحتاج لمزيد من التطوير"، مضيفا أن "في العراق يجري حالياً أكثر من الفي فحص لمشتبه باصابتهم بكورونا والنتائج دقيقة جداً والأرقام واقعية وبمستوى المتوقع".

ورأى ان "المواطنين، اذا التزموا في الأيام المقبلة ستبقى الاصابات قليلة ونخشى ارتفاعها، بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية"، مضيفا، أن "أرقام الإصابات الحالية قليلة لأسباب كثيرة ومن بينها مناعة الفرد العراقي، قياسا بمناعة مواطني دول أخرى".

وأكمل: "نراقب المعطيات الحالية، وإن استمرت سيتم تمديد حظر التجوال بعد 19 نيسان وربما يتحول الى حظر جزئي".

ولفت على أن "أغلب حالات الإصابة الحالية تتماثل للشفاء ونسبة الوفيات في العراق قليلة قياساً بعدد الإصابات".

واعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، مع حالة وفاة واحدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية سجلت 47 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، توزعت التالي: بغداد / الرصافة 11، النجف الأشرف 3، السليمانية 4، أربيل 9، كربلاء 3، البصرة 5، واسط 10، صلاح الدين 1، المثنى 1".

واضاف البيان ان "الوزارة سجلت ايضا حالة واحدة في بغداد / الرصافة ".

اما حالات الشفاء، فقد كانت بحسب البيان "٥٤ حالة، وتوزعت وكما يلي: بغداد/ الكرخ 6، بغداد/ الرصافة 3، النجف 10، اربيل 1، كربلاء 5، البصرة 9، السليمانية 8، المثنى 8، ديالى 3، بابل 1".

وتابع أن "مجموع الأصابات : 1279، و مجموع الوفيات: 70، ومجموع حالات الشفاء: 550".

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يتبع ...................

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