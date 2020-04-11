2020/04/11 | 18:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر طبابة اللواء 20 في الحشد الشعبي، بعمليات التعفير ضمن قاطع مسؤولية اللواء في قاطع عمليات ديالى/ خانقين، حيث تم تعفير مقر اللواء ومقر الفوج الثاني ونقاط انفتاحه في منطقة بارمين للوقاية من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 20 بالحشد يواصل عمليات التعفير في قاطع عمليات ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 20 بالحشد يواصل عمليات التعفير في قاطع عمليات ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).