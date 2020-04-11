بغداد وأربيل تحققان بقضية اغتصاب بشعة لامرأة كردية معاقة في كركوك

2020/04/11 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشف ريبر احمد وزير داخلية اقليم كوردستان عن تشكيل لجنة مشتركة مع بغداد للتحقيق في اغتصاب امرأة كوردية معاقة عقلياً، مشدداً على تقديم الجناة للعدالة ومعاقبتهم بما يتلاءم مع الجريمة البشعة.وقال الوزير في تغريدة اليوم السبت انه “بعد ظهور شريط فيديو مروع لامرأة كوردية معاقة عقليا، شكلنا لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية […]

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