الكاظمي يبدأ حواراته مع الأحزاب لتشكيل الحكومة.. عودة إلى المحاصصة

2020/04/11 | 18:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر رئيس الوزراء العراقي المكلف #مصطفى_الكاظمي، اليوم السبت، أولى مشاوراته مع قادة وزعماء الكتل السياسية المختلفة في البلاد في إطار سباقه مع الزمن لتقديم حكومته قبل بدء شهر رمضان.وبحسب تعليقات لمسؤولين عراقيين، فإن «تكليف…

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