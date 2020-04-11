2020/04/11 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل ديبلاسيو، أن المدارس العمومية ستظل مغلقة حتى نهاية السنة الدراسية، في الوقت الذي تكافح فيه المدينة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف في حديث للصحفيين أنه “من المؤلم أن أضطر لإخباركم بأنه لا يمكن إعادة فتح المدارس لما تبقى من السنة الدراسية، ولكنني أعلمكم أيضا بأن هذا إجراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يؤرق الاميركيين.. عمدة نيويورك يعلن تمديد إغلاق المدارس حتى نهاية السنة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يؤرق الاميركيين.. عمدة نيويورك يعلن تمديد إغلاق المدارس حتى نهاية السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).