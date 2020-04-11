2020/04/11 | 18:35 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 7529 والوفيات إلى 242) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 7529 والوفيات إلى
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 7529 والوفيات إلى 242
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 7529 والوفيات إلى 242) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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