عاجل: تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في ذي قار

2020/04/11 | 18:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، بأن المحافظة سجلت إصابات جديدة بفايروس كورونا.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "فحوصات مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت إصابة ثلاثة مواطنين بفايروس كورونا في محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "الفحوصات لا تزال جارية حتى الآن، مرجحا صعود العدد خلال الساعات المقبلة".

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