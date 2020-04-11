“أم بي سي عراق” تشعل جدلًا على مواقع التواصل الإجتماعي و”تفجر” الترند العراقي

2020/04/11 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اشتعل جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي حول قناة “ام بي سي عراق” بسبب عرضها المسرحية الكويتية “سيف العرب” الناقدة لرئيس النظام السابق صدام حسين.المسرحية الكويتية الشهيرة من بطولة الممثل الراحل رضا عبدالحسين، الذي مثل دور صدام حسين، تسببت بجدل واسع “عراقي سعودي”، أظهر انقسامًا “عراقي – عراقي”، فيما انضم عدد […]

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