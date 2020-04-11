عاجل: خلية الازمة في نينوى: استمرار حظر التجوال الى 18 من الشهر الجاري

2020/04/11 | 18:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت خلية الازمة في نينوى، اليوم السبت، استمرار حظر التجوال الى 18 من الشهر الجاري.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ نينوى، نجم الجبوري، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم استمرار فرض حظر التجوال لغاية يوم 18 / 4/ 2020 بنفس التعليمات والمقررات السابقة مع السماح للأهالي المحافظة الوافدين من محافظة أربيل بالدخول لمحافظة نينوى يومي 18 – 19 / 4 والسماح لأهالي المحافظة الوافدين من محافظة بغداد بالدخول لمحافظة نينوى يومي 20 -21 /4 والسماح لأهالي المحافظة من الوافدين من محافظة دهوك بالدخول لمحافظة نينوى يومي 22- 23 / 4".

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