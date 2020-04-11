الكاظمي يبحث مع وزير كردي مراحل تشكيل الحكومة والتحديات التي تواجهها البلد

2020/04/11 | 18:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أجرى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مشاورات مع وزير المالية فؤاد حسين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.وقال حسين في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت ” التقيت مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء المكلف، وفي جلسة أخوية وصريحة تم مناقشة مراحل تشكيل الحكومة والتحديات التي تواجهها البلد”.وأعرب حسين عن “تمنياته بالنجاح للكاظمي في […]

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