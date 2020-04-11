الحشد الشعبي يواصل حملات التعفير في كركوك لليوم الرابع

2020/04/11 | 18:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل ملاكات معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين التابعة للحشد الشعبي في محافظة كركوك في يومها الرابع على التوالي حملتها التعفير والتعقيم.وشملت حملات التعفير الأماكن العامة والمنازل السكنية في مركز مدينة كركوك وقضاء داقوق وكذلك مقام الإمام زين العابدين (عليه السلام) في المحافظة.

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