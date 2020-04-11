الحشد الشعبي يعفر 7 مواقع في سامراء

2020/04/11 | 18:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين مقر محافظة صلاح الدين، تعفير وتعقيم سبعة مقرات في مدينة سامراء للوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن حملات التعفير شملت مستشفى الشهيد محمد الماجد التابع لمديرية طبابة الحشد الشعبي ومقرات عمليات سامراء للحشد الشعبي ومقرات اللواء 26 بالحشد الشعبي ومواقع مديرية الاستخبارات

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