وزير الداخلية يؤكد على مساعدة الحالات الطارئة والجهات المستثناة

2020/04/11 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم السبت، مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية للاطلاع على الإجراءات المتبعة في تطبيق قرار حظر التجوال الوقائي.

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