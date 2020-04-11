نينوى وكركوك تمددان حظر التجوال لاحتواء كورونا

2020/04/11 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محافظتا نينوى وكركوك، يوم السبت، تمديد حظر التجوال لغاية 18 نيسان الجاري لاحتواء فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى، في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "تماشيا مع مقررات خلية الازمة المركزية وبعد اجتماع موسع لخلية الازمة في نينوى برئاسة المحافظ نجم الجبوري قررت الخلية استمرار فرض حظر التجوال لغاية يوم 18 / 4/ 2020 بنفس التعليمات والمقررات السابقة":.

وأشار البيان إلى "السماح للأهالي المحافظة الوافدين من محافظة أربيل بالدخول لمحافظة نينوى يومي 18 – 19 / 4 والسماح لأهالي المحافظة الوافدين من محافظة بغداد بالدخول لمحافظة نينوى يومي 20 -21 /4 والسماح لأهالي المحافظة من الوافدين من محافظة دهوك بالدخول لمحافظة نينوى يومي 22- 23 / 4".

من جانبها قالت خلية الازمة في كركوك، في بيان، "استمرار حظر التجوال التام الى 18-4-2020، وتشديد الرقابة على عمل المطاعم وعمل الدلفري، واعادة النظر في ترخيص المركبات".

وقررت الخلية أيضا "استمرار غلق عيادات الاطباء وأطباء الاسنان، وتطبيق الحجر المنزلي للوافدين من خارج العراق ومن الذين ليس عليهم اعراض".

كما أعلنت الخلية عن "فتح محطات بنزين جديدة، وتسهيل عمل القطاع الزراعي والحاصدات وفتح بانزيخانات لهم في كل قضاء".

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