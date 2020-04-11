انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية بعد تغريدة استذكار

2020/04/11 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، سيل من الانتقادات بعد أن نعى المعماري العراقي رفعت الجادرجي عقب رحيله امس الجمعة في المهجر.ووجه عدد من المغردين عبر موقع "تويتر، انتقادات لاذعة الى صالح، بعد استذكاره للكفاءات العراقية بعد رحيلها دون الاهتمام بمشاريعها او افكارها اثناء حياتها الزاخرة بالعلم والمعرفة والحداثة، والتي استغلتها دول العالم الاخرى.وغردت الناشطة "سارة"، قائلة "كم چادرچي وكم موهوب وكم طموح وكم عبقري قُتِل في حكمك؟ تكرمون المتميزين بعد موتهم وتقتلون الشباب بأوج طموحهم ورغبتهم في الحياة والعطاء والنجاح لا حساب اطمئنوا".واستدركت "ولكن سيذكر اسمائكم التاريخ بانكم في يومٍ ما كنتم قادرين على انقاذ جيل شديد البأس عظيم الطموح من فك وحوش الجهل ولم تفعلوا".فيما كتبت "مينا"، قائلة "حتى الصورة المنزلها من الخمسينات لان اكيد ما لگيت صورة مناسبة حديثة تذكرة بيها وتترحم عليه.العراق ماتت سيادته وتاريخه الحصين مع موت ضمائركم".وتساءلت "وين دعمكم للفن المعماري العراقي اليوم؟، قتلتوا كلمن يصرخ بحب الوطن وكل شاب به الأمل والحلم ليصبح رفعت الچادرچي وهسه جاي تترحم على روحه؟".

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