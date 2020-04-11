وزير الداخلية يشدد على

2020/04/11 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشدد وزير الداخلية، ياسين الياسري، اليوم السبت، على اعطاء أكبر قدر من المرونة وتقديم المساعدة للحالات الطارئة خلال ساعات حظر التجوال الوقائي.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "وزير الداخلية ياسين الياسري، زار اليوم مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية للاطلاع على الإجراءات المتبعة في تطبيق قرار حظر التجوال الوقائي".وأكد الياسري، بحسب البيان، على "أهمية تشديد الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع قيادات العمليات في المحافظات كافة للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا".ولفت الى ضرورة "إبداء أكبر قدر من المرونة وتقديم المساعدة للحالات الطارئة وفسح المجال أمام عمل الجهات المستثناة من قرار الحظر".واشاد الوزير "بالجهود المضنية والوقفة المشرفة لضباط ومنتسبي الوزارة وهم يتصدون مع الملاكات الصحية لمواجهة هذا الفيروس القاتل والعمل على الحد منه".

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