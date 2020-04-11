محافظ الديوانية يوّجه بصرف رواتب المعلمين والمدرسين من المعينين حديثاً قبل تاريخ 31 كانون الاول 2019

2020/04/11 | 18:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه محافظ الديوانية، زهير الشعلان، السبت، بصرف رواتب معلمي ومدرسي الديوانية من المعينين حديثاً قبل تاريخ 31 كانون الاول 2019.وذكر بيان، أورده المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية، أن الاخير “وبعد متابعاته المتواصلة مع وزارة المالية المديرية العامة للموازنة وجه بشكل عاجل وفوري الدائرة المالية والإدارية في ديوان المحافظة برئاسة معاون المحافظ للشؤون […]

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