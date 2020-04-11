الحشد الشعبي يزود 250 عائلة بمساعدات في المثنى

2020/04/11 | 18:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مكتب معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد الشعبي بمحافظة المثنى، السبت، من إيصال مساعدات غذائية اكثر من ٢٥٠ عائلة متعففة في المحافظة ضمن حملة وعي.

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