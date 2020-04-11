ضمن حملة “وعي”.. قافلة السيدة رقية (ع) تعفر نحو 20 موقعا في الديوانية

2020/04/11 | 18:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت قافلة السيدة رقية(عليها السلام)، السبت، تعفير وتعقيم نحو 20 موقعا مختلفا في المحافظة وذلك ضمن حملة “وعي” للوقاية من فيروس كورونا بعد تسلم مادة الفاركون للتعفير من طبابة الحشد الشعبي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن المواقع التي شملتها حملات التعفير هي: منطقة الخنساء وشارع الجنابات وسوق الدغارة في كلا الجانبين

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