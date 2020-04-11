2020/04/11 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-البصرة

كشف مسؤول متابعة توجيهات رئيس خلية الأزمة، في محافظة البصرة، حكيم المياحي، السبت، عن حجر أكثر من 2...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن نتائج الفحص الاولي لاهالي قضاء المدينة بالبصرة بعد حجرها خشية تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن نتائج الفحص الاولي لاهالي قضاء المدينة بالبصرة بعد حجرها خشية تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).