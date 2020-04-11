أوصى بحرق جثته.. تعرف على سيرة رفعت الجادرجي

2020/04/11 | 19:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر عالمنا، أمس الجمعة، المعماري العراقي والكاتب والتشكيلي رفعت الجادرجي الذي يلقب بـ”فيلسوف العمارة”، عن عمر ناهز الـ 94 عاماً، في #لندن.ونعى رئيس جمهورية العراق برهم صالح في تغريدة كتبها على موقعه الشخصي في…

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