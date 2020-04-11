أبرزهم ليونيل ميسي وسيرجيو راموس.. نجوم قد لا نشاهدهم مجددًا في الموسم القادم

2020/04/11 | 19:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلطت صحيفة ماركا الاسباني اليوم السبت، الضوء على عدة لاعبين ونجوم صنعوا تاريخا جيدا مع أنديتهم، لكن مسيرتهم في الملاعب شارفت على النهاية أو على الأقل البقاء في المستوى العالي، مؤكدة أن الـ15 شهرا المقبلة قد تشهد مغادرة عدة نجوم؛ إما بسبب نهاية عقودهم أو تقدمهم في العمر، يصلون إلى نحو 24 […]

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