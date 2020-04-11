فيروس كورونا يواصل توجيه ضرباته للبريطانيين ويحصد المزيد من الأرواح

2020/04/11 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الصحية في بريطانيا، تسجيل ارتفاع جديد بأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأظهرت الأرقام الأخيرة المعلنة للساعات الأربع والعشرين الماضية، وفاة تسعمئة وسبعة شخصا من المصابين بعدوى الوباء، وهو ما يرفع حصيلة الوفيات إلى تسعة الاف وثمانمئة وخمس وسبعين حالة، إضافة الى تسجيل خمسة الاف ومئتين وثلاثا وثلاثين إصابة جديدة لترتفع حصيلة المصابين الى نحو تسعة وسبعين الفا، في وقت تشير فيه الإحصاءات الى احتلال بريطانيا مرتبة متأخرة على الصعيد الأوروبي من حيث عدد المتماثلين للشفاء.

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