#عاجل: وفيات كورونا في امريكا تتخطى 19600 لتسجل أعلى حصيلة في الع
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#عاجل: وفيات كورونا في امريكا تتخطى 19600 لتسجل أعلى حصيلة في العالم
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