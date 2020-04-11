دلور_ميقري - دلور ميقري - إطعامُ الثعبان

2020/04/11 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري عندما حل مولانا في الشام، كان واليها يستعد لمغادرة منصبه.هذا الأخير، بحَسَب ما علمه الأول منذ يوم وصوله للمدينة، كان حاكماً عادلاً لم تشهد فترة ولايته حرباً أو مجاعة.بل وكأن الوباء عقد في تلك الأثناء هدنة مع الأهالي، فلم ينكبهم بهجماته الدورية.وهذا ما زُعمَ أيضاً عن فيضان نهر بردى، الذي كف عن إغراق المنازل والبساتين كلما جاء الربيع.أما الزلازل، فالحق أن أكبر المعمّرين في الولاية شَهد أحدها وكا......

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