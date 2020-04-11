علي_مقدّم - علي مقدّم - الرأسمالية بكافة أشكالها: نظام موبوء

2020/04/11 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_مقدّم قال لي صديقي: هذا الكوكب المعولم أصبح موبوأً.أجبته: الوباء ضرب الكوكب منذ عقود، إلا أنه الأن بات أوضح، هذا كل ما في الأمر.أزمة كورونا عرَّت النظام الرأسمالي وخاصةً بنسخته الغربية، والتي عرفت تحولات جذرية منذ سبعينات القرن الماضي أدت إلى إعتماده أكثر وأكثر على الرأسمالية المالية، كتطور موضوعي لديناميكية نظام يعتمد بالدرجة الأولى على معيار الربح الأقصى.هذه الديناميكية أدت إلى عملية إنتقال قطاع......

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