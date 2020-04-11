صحة الانبار تواصل فحص المواطنين في مداخل قضاء الحبانية

2020/04/11 | 19:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الفرق الصحية في قطاع الخالدية الصحي التابعة لصحة الانبار بفحص الوافدين الى قضاء الحبانية وذلك للوقاية من فايروس كورونا.وأوضح مسؤول وحدة المراكز الصحية التابعة للقطاع خلال زيارته للفرق الطبية المتواجدة ان الفرق الصحية تواصل فحص كافة الوافدين الى القضاء وتعفير السيارات , مؤكدا ان وزارة الصحة وفرت جميع مستلزمات الفحص والتعفير لمواجهة فايروس

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