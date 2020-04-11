مدينة الإمامين الكاظمين (ع) الطبية تهيء ردهات وبائية وتباشر باستقبال المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا

2020/04/11 | 19:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة الإمامين الكاظمين (ع) الطبية عن تهيئتها لردهات وبائية ومباشرتها باستقبال المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد وبإشراف مباشر من قبل مدير مدينة الإمامين الكاظمين(ع) الطبية الدكتور عبد الرحمن إسماعيل جودة المحمداوي.وأكدت مسؤولة الردهة الوبائية في مدينة الإمامين الكاظمين (ع) منتهى سلمان ان الردهة الوبائية التابعة لشعبة الصحة العامة في صحة بغداد الكرخ تستقبل

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