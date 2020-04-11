أين أختفى البشير شو وستيفن نبيل وغيث التميمي؟!

2020/04/11 | 19:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم آل ماضي صفحات الشؤم تختفي من على منصات التواصل الاجتماعي: ليس بالغريب أن يحدث ذلك، نعم أنها أختفت، فصفحة (الثورة اكتوبر العراق) تغير أسمها إلى (تجمع الاساطير بوبجي العراق)، فالعراق يأن من وباء كورونا، وهم لا يهمهم سوى بوبجي العراق.وصفحة (ابطال مطعم التركي) تغير أسمها إلى (ام الربيعين)، ولم تحافظ على أسمها، لأنهم […]

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