2020/04/11 | 19:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا اليوم السبت، تحسن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا.. صحة جونسون في تحسن مستمر ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا.. صحة جونسون في تحسن مستمر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).